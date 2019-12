movieplayer

(Di venerdì 6 dicembre 2019), ex marito diCipollari è statod'all'ospedale di La, la diagnosi parlerebbe di forte stress.inper, l'ex marito, a causa di unper cui è statoall'Ospedale di La. I medici hanno diagnosticato per ora un forte stress. Alla fine solo un grande spavento per l'ex gieffino che pochi mesi fa era stato aggredito da due giovani in scooter.è noto al pubblico per essere stato il marito diCipollari, l'opinionista di Uomini e Donne, ed aver partecipato ad un'edizione del Grande Fratello. L'uomo ha avuto unnella sua casa a Sabaudia, secondo quanto raccontato dai familiari e da chi lo ha soccorso ...

Noovyis : (Tina Cipolarri in ansia per l’ex Kikò Nalli, ricoverato d'urgenza per un malore) Playhitmusic - -