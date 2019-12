The Originals 5 | la stagione finale che apre alla seconda generazione di vampiri

tvzap.kataweb

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Che cos’hai fatto? Quello che ho sempre fatto. Ti seguo nel fuoco. Sono passati sette anni, e Hope ora è un’adolescente ed è da molto tempo che non sente e non vede il padre, Klaus. Klaus ha accetto l’estremo sacrificio di allontanarsi per sempre dfiglia per salvarla, prendendo dentro di se parte del Vuoto che la stava uccidendo. Ma è arrivato il momento di fare i conti con il passato e chiuderlo definitivamente anche a costo dell’estremo sacrificio. La quintadi The, spin-off di The Vampire Diaries, conclude un ciclo della famiglia Mikaelson, i primi, gli originali appunto, e fa calare il sipario su Klaus, l’ibrido licantropo-vampiro su cui si è concentrata la storia dopo la fuoriuscita dserie originale. Ma è solo un attimo, perché le luci si riaccenderanno presto su Hope grazie ad un nuovo spin-off. Chi sopravviverà? Chi si ...

mbbsart : eh normal odiar the vampire diaries e AMAR the originals? - LinkaTv : E' iniziato The Originals su #mediasetitalia2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato The Originals su #mediasetitalia2 Clicca qui per classifica tweet: -