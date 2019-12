The Marvelous Mrs Maisel | su Amazon Prime Video la terza stagione della pluripremiata

davidemaggio

(Di venerdì 6 dicembre 2019) TheMrs.3 E’ il giorno del ritorno di TheMrs.ha infatti rilasciato gli otto episodi ineditiserie tv statunitense con protagonista Rachel Brosnahan nei panni di Midge, la casalinga ebrea newyorkese ritrovatasi ad esibirsi in numeri comici dopo la fine improvvisa del suo matrimonio con il marito Joel (Michael Zegen). Nuovi personaggi animeranno la storia e regaleranno ai telespettatori diversi colpi di scena. TheMrs.: trama e anticipazioni La narrazionepartirà dal momento in cui Midge, seguendo i consiglimanager Susie (Alex Borstein), deciderà di affacciarsi alla vita on the road al fianco di Shy Baldwin (Leroy McClain). Negli stessi attimi, Joel si impegnerà invece nell’apertura di un nuovo club a Chinatown, immergendosi completamente nella sua ultima fatica ...

