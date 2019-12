TG RDN del 6 dicembre 2019

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) RIFIUTI, AL CONSIGLIO STRAORDINARIO RAGGI ACCUSA LA REGIONE Sotto lo sguardo dei sindaci dell’Area metropolitana di Roma, dei presidenti dei Municipi e dei consiglieri regionali, si e’ aperta oggi la seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina dedicata all’emergenza rifiuti. In aula Raggi ha attaccato La Regione Lazio per la sua ordinanza. “Si poteva evitare- ha detto- soprattutto se la Regione non avesse deciso di anticipare la chiusura della discarica di Colleferro. Noi non vogliamo nuove discariche fatte in fretta e furia. Questa invece e’ un’ordinanza calata dall’alto che avra’ conseguenze dirette sulla vita dei cittadini”. RIFIUTI, LA REGIONE: RAGGI SCELGA DISCARICA O COMMISSARIAMENTO “La sindaca deve scegliere una discarica. Altrimenti sara’ commissariata”. Questa, in sintesi, la replica arrivata ...

