Terremoto avvertito a Pozzuoli e Napoli | il più forte “da quando è ripartita l’attività

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ilmagnitudo 2.8 verificatosi alle 01:17 di stanotte con epicentro in contrada Pisciarelli, tra i Comuni di, è parte di uno sciame sismico di 16 eventi che l’Osservatorio Vesuviano, sezione napoletana dell’Ingv, ha registrato a partire dalle 00:57, con metà degli eventi di magnitudo negativa. “Il contenuto energetico dell’intero sciame non è particolarmente rilevante e al momento non ci sembra si discosti dagli andamenti anomali che registriamo in questa fase“, ha spiegato all’Adnkronos Francesca Bianco, direttore dell’Osservatorio Vesuviano. La scossa 2.8 con ipocentro a 2 km resta comunque “l’evento più energetico che abbiamo registrato dal’attività bradisismica nel 2006“, precisa Bianco ricordando che finora l’evento maggiore era di magnitudo 2.5. “In ...

Gazzettino : #Terremoto a Pozzuoli di 2.8, avvertito a Napoli in molti quartieri: paura nella notte - davino_vincenza : Avete avvertito il terremoto stanotte? ???? - obalafakuma : RT @danieledann1: ?? #Napoli: Avvertito lieve #terremoto di magnitudo 2.8 richter con epicentro a #Pozzuoli all'1:17. Ipocentro molto superf… -