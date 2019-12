Temtem | il ' Pokémon per PC' sta per arrivare in accesso anticipato su Steam

eurogamer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Le seriedi Nintendo fondamentalmente ha creato un proprio sottogenere di RPG, e mentre ci sono stati molti cloni - sia buoni che cattivi - all'altezza dei, su PC la scelta era un po' scarsa.è forse la cosa più vicina ai celebri mostriciattoli ed è in arrivo suarriverà suEarly Access il 21 gennaio. Vestirete i panni di un domatore in un mondo pieno di creaturesimili ad animali. Il vostro obiettivo è essere il migliore battendo otto leader, dovrete sconfiggere il malvagio Clan Belsoto e costruire il teamdefinitivo combattendo, commerciando con gli amici e probabilmente scoprendo anche il potere dell'amicizia.La grande differenza è che, insieme alla sua campagna story-driven,è un titolo multiplayer completamente online. Vedrai altri domatori in tutto il mondo che potrete combattere, sarete in grado di unirvi ad altri ...

