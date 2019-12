Su Tonali c’è anche il Napoli Sarebbe il primo nome per la rivoluzione

calciomercato.napoli

(Di venerdì 6 dicembre 2019), potrebbe essere il punto di partenza per la grandedi giugno. Piace molto a Giuntoli Ilsi appresta a vivere due finestre di calciomercato particolarmente bollenti. La prima, quella che si avvierà tra meno di un mese, con le grande Mertens e Callejon da risolvere. La seconda invece prevede un riassetto ad ampio raggio di tutta la rosa con un obiettivo comune: ringiovanire e puntare sui giovani. Lo sa bene Cristiano Giuntoli, che avrebbe individuato in Sandrouno dei punti cardine della famosache potrebbe andare in scena la prossima estate. Il centrocampista del Brescia è seguito da moltissime squadre tra cui Juvenuts e Atletico Madrid, ma se ci fosse la possibilità gli azzurriro pronti ad inserirsi. Cellino spara alto, ma ilpuò contare sul tesoretto delle cessioni Operazione difficileper il prezzo: il ...

mizia2019 : @mariosecond @justcomealong Nashville. Ho avuto per un po' di tempo una Standard con le camere tonali, molto più l… - oscarvalle1984 : RT @PaPaganini: Buongiorno. C’è ancora gente che si sorprende o si impermalosisce. Il derby #Juventus #Inter è su tutta la linea. Da #Conte… - Group8g : @mc4_bianconero @pol2187 E mettiamoci dentro i vari chiesa zaniolo orsolini tonali Pellegrini traore poi il resto d… -