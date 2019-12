Studente saudita spara nella base militare in Florida | tre vittime Si indaga per

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’autore dellatoriaaeronavale statunitense di Pensacola, in, era uno. Le autorità stannondo per accertare se si tratti di un fatto di terrorismo, secondo quanto riportato dall’Ap. Dalle indagini emerge che il responsabile dellatoria era sotto terapia psicologica ed era scontento dei suoi comandanti.Il bilancio è di tre morti, oltre all’assalitore, e sette feriti, tra cui i due agenti (non in pericolo di vita) che lo hanno neutralizzato. Lo sceriffo David Morgan, durante una conferenza stampa, non ha reso noto l’identità dellotore né ha detto se è unperché, ha spiegato, ci sono ancora indagini in corso, cui partecipa anche l’Fbi. L’episodio segue quello accaduto l’altro ieri, il 5 dicembre 2019, a Pearl Harbour, la storica...

ilnononano1 : RT @Agenzia_Italia: Il killer della base di Pensacola era uno studente di origine saudita - Agenzia_Italia : Il killer della base di Pensacola era uno studente di origine saudita - CdT_Online : Pensacola, il killer era uno studente saudita -