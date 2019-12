Strage discoteca,Pm:6 a processo subito

La procura di Ancona ha depositato al gip la richiesta di giudizio immediato per 6 persone, per laavvenuta nellaLanterna Azzurra di Corinaldo,in cui morirono 6 persone e ne rimasero ferite 200nel dicembre scorso Le richieste riguardano giovani tra i 19 e i 22 anni, del Modenese, che facevano parte della "banda dello spray", utilizzando gas urticante in diverse discoteche e locali per rubare catenine e monili.Quando la banda entrò in azione col gas,nel locale scoppiò il panico e la gente fuggendo rimase schiacciata.(Di venerdì 6 dicembre 2019)