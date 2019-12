Stazione Spaziale | oggi il primo collegamento con i vincitori del Nobel

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ideiscientifici potrannocomunicare con gli astronauti dellaInternazionale: si tratta della prima volta in assoluto, e l’iniziativa è dell’AgenziaEuropea. A partire dalle 15 il comandante Luca Parmitano e la collega Jessica Meir, protagonista della prima passeggiataal femminile con Christina Koch, si collegheranno con ilPrize Museum. Saranno presenti iper la Fisica Didier Queloz e Michel Mayor, autori della prima scoperta di un pianeta esterno al Sistema Solare, e ilper la Chimica Stanley Whittingham, che con John B. Goodenough e Akira Yoshinoal ha aperto la strada alle batterie ricaricabili al litio. “Le scoperte deisono cruciali per il lavoro fatto a bordo della“, ha spiegato l’ESA nell’annunciare il.L'articolo...

