Stati Uniti | patto con il Perù per fermare la Cina

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Glied il, secondo quanto ha riferito un diplomatico peruviano all’agenzia Reuters, sono nella fase finale delle trattative per la stipula di un accordo che favorisca gli investimenti di Washington nel Paese latinoamericano. L’intesa si inserisce nel contesto di un’iniziativa americana più ampia, denominata “Crescita per le Americhe”, voluta per limitare l’influenza di Pechino nella regione. Laaveva invitato le nazioni latinoamericane a prendere parte alla Nuova Via della Seta, un maxi progetto infrastrutturale e commerciale su scala globale destinato ad aumentare il peso specifico di Pechino negli affari internazionali. La sfida traè piuttosto serrata: Argentina, Cile, Giamaica e Panama hanno firmato i memorandum d’intesa per quanto concerne la “Crescita per le Americhe” ma, al tempo ...

