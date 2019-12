Squalificati Coppa Italia | le decisioni del giudice sportivo | fermati in tre

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019)– Intensa settimana riguardo allaNazionalena. Qualche conferma e qualche sorpresa, come ad esempio la sconfitta interna del Sassuolo per mano del Perugia. Goleade Spal e Udinese rispettivamente contro Lecce e Bologna. Nel frattempo ilsi è espresso in merito ai calciatori da fermare per squalifica. Tre i giocatori finiti sul taccuino e che dovranno restare fermi per un turno: Lorenzo Venuti (Fiorentina), Claiton (Cremonese), Simone Missiroli (Spal).L'articolo, ledelin tre CalcioWeb.

