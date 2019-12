Spotify lancia Wrapped | gli utenti scoprono il loro 2019 musicale E l’artista più

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’Urban rimane il generepiù amato. Parola diche ha stilato la classifica di artisti e brani più ascolti nel. Però c’è qualche sorpresa perché a dominare la classifica dei top artist del, c’è Ultimo, seguito a ruota da Salmo e dal giudice di “X Factor” Sfera Ebbasta. Invece con 65.000.000 di streams, la canzone più ascoltata dell’anno è “E’ sempre bello” di Coez. E non è tutto. Secondo la classifica regionale, emerge che al Sud Italia ha spopolato la hit estiva “Una volta ancora” di Fred De Palma con Ana Mena. Ultimo ha ringraziato i fan su Instagram: “Grazie a tutti voi, un altro nostro risultato pazzesco. Lo dedico a voi, come sempre”. Il cantautore si prepara a tornare alla musica il 13 dicembre con l’inedito “Tutto questo sei tu”. A livello mondiale invece è Post Malone l’artista più ascoltato dell’anno. Raggiunti nel...

