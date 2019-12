Sport in tv oggi venerdì 6 dicembre | orari e palinsesto completo Come vedere gli

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sarà unricchissimo dal punto di vistaivo. Tanto calcio (con l’anticipo di lusso Inter-Roma), quindi lo sci con la Coppa del Mondo in Nord America, senza dimenticare il Mondiale per club di volley, gli Europei di nuoto in vasca corta di Glasgow e il biliardo. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti gli appuntamenti di. PROGRAMMAore 1.30 BASKET, NBA – New York Knicks-Boston Celtics -diretta su SkyNBA (206) ore 2.20 FOOTBALL AMERICANO, NFL – Chicago Bears – Dallas Cowboys – diretta su DAZN ore 7.00 PALLAVOLO, Women’s Club World Championship – Novara-Dentil – diretta su Sky1 (201) e SkyArena (204) ore 10.30 NUOTO, Europei vasca corta Glasgow, batterie – diretta su Rai(227 e 57 dgt) ore 11.50 FREESTYLE – Val Thorens, qualifiche – ...

