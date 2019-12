Sport e Salute | assegnati i 280 milioni di risorse per il 2020

tg24.sky

(Di venerdì 6 dicembre 2019)(la società che ha sostituito Coni Servizi) ha distribuito i 280dipubbliche al mondo delloper il. Circa 25andranno al “sociale”. L’assegnazione agli organismiivi dei contributi pubblici per il prossimo anno è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione. “Per la prima volta – si legge in una nota – trova spazio la funzione sociale dello”. 7per la scuolaè la nuova Spa a cui la Riforma delloha assegnato i compiti della ex Coni Servizi. Sui 280complessivi, sono stati“7ai progetti scolastici (come ‘di Classe’ e ‘Scuole aperte allo’, destinati all’educazione motoria nella scuola primaria e secondaria) e circa 18per le iniziative rientranti in ‘di tutti’, il programma mirato a diffondere loe gli stili di vita sani in tutte le ...

