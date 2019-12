Spinse il bimbo dal decimo piano | “volevo diventare famoso e andare in tv”

meteoweek

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Jonty Bravery, neo-diciottenne inglese,volontariamente un bambino di sei anni da una terrazza al. Il motivo lo ha spiegato lui stesso: perin televisione. Non aveva nemmeno diciotto anni, Jonty Bravery, quando questa estate scagliò un bambino di sei anni da una terrazza. Aldi altezza. Era il 4 … L'articoloildal: “volevoin tv” proviene da www.meteoweek.com.

HuffPostItalia : Spinse un bimbo di 6 anni dal decimo piano, 18enne confessa: 'L'ho fatto per andare in tv' - capand69 : RT @GonnelliLuca: Vi rendete conto? Spinse un bimbo di 6 anni dal decimo piano, 18enne confessa: 'L'ho fatto per andare in tv… - Piergiulio58 : Spinse un bimbo di 6 anni dal decimo piano, 18enne confessa: 'L'ho fatto per andare in tv' | L'HuffPost -