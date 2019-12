Sparatoria in base aeronavale negli USA | il killer è un pilota saudita | 3 morti e 11

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Un militarearrivatoUSA per addestramento ha sparato nelladi Pensacola, Florida, uccidendo 3 persone e ferendone 11. Il, che è stato ucciso dagli agenti, era undella Saudi Air Force, il ramo dell’aviazione delle forze armate saudite. “Sono devastato – ha commentato il comandante della, il capitano Tim Kinsella – è un momento molto difficile, noi siamo una famiglia e ci comporteremo da famiglia, dando sostegno ai parenti delle vittime“. L’ufficiale non ha specificato se le vittime siano militari o impiegati civili. L’identità dell’assassino non viene ancora fornita, è stato spiegato, perché l’Fbi sta facendo accertamenti. Gli investigatori vogliono capire se c’erano relazioni tra ile gruppi terroristici. Laè avvenuta alle 6.51, quando il, ...

