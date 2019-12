Spagna | il suo cuore si ferma per sei ore Poi il miracolo

vanityfair

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sei ore in arresto cardiaco, poi la ripresa. Ildi Audrey Mash, insegnante 34enne inglese, che vive a Barcellona, ha smesso di battere a causa dell’ipotermia, durante un’escursione nei Pirenei catalani. La donna e il marito, Rohan Schoeman, sono partiti dal rifugio Coma de Vaca per dirigersi verso la valle di Núria. Era la mattina del 3 novembre. Verso l’ora di pranzo, la temperatura è scesa ed è cominciato a nevicare: Schoeman ha notato che sua moglie iniziava a parlare in modo strano e stava andando in confusione. Poco dopo, Audrey ha smesso di muoversi e ha perso del tutto conoscenza. L’uomo ha telefonato agli amici, che hanno aiutato i vigili del fuoco e i soccorritori a localizzare la coppia e a lanciare un’operazione di salvataggio in elicottero. Ma il brutto tempo ha ritardato i soccorsi: quando gli operatori hanno raggiunto Audrey, erano le 15,30. «A una ...

