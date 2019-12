Sostenibilità | Perfetti Van Melle | dalle parole ai… pasti

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Lainate (Milano), 6 dic. (askanews) – “ai”: con questo slogan circa mille lavoratori dellaVanItalia si sono mobilitati per un giorno, con un turno di lavoro volontario, per confezionaresufficienti a garantire l’alimentazione completa per un anno per più di 500 bambini dello Zimbabwe. Un gong ha dato il via ad ogni turno al confezionamento dei sacchetti: un momento di solidarietà diventato anche un’opportunità di socializzazione tra tutti i lavoratori. L’iniziativa, promossa daVanin collaborazione con la onlus Rise against hunger, rientra tra le azioni di responsabilità sociale d’impresa della multinazionale italiana che produce e commercializza carae chewing gum in oltre 150 Paesi. “E’un’iniziativa a cui noi teniamo molto – dice Corrado Bianchi, ...

