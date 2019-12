Sony annuncia un nuovo State of Play

eurogamer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L'anno sta quasi per terminare, maha ancora interessanti novità da condividere con i fan nel prossimo eventoof.Ilofandrà in onda martedì 10 dicembre alle ore 15 italiane e potrete seguirlo in diretta su Twitch, YouTube, Facebook e Twitter."Abbiamo circa 20 minuti di rivelazioni di nuovi giochi, annunci di date di uscita, nuovi filmati di gioco, aggiornamenti perStation Worldwide Studios e altro ancora", ha dichiarato. Leggi altro...

Eurogamer_it : In arrivo un nuovo episodio di #StateofPlay. - CybeOut : #Sony annuncia la creazione del suo dipartimento di ricerca sull'intelligenza artificiale - GamesHuntersITA : E3 2018: SONY ANNUNCIA DATA E ORA DELLA CONFERENZA -