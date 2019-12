Sondaggio Masia | Luigi Di Maio in caduta libera | male anche il Pd

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019)Diperde moltissimi consensi: nell’ultimorealizzato da Fabrizioper Agorà, il capo politico di M5s il suo partito sono in. Emg Acqua ha stimato il MoVimento intorno al 26,3%, con una perdita dello 0,2% rispetto alla settimana scorsa. Quello che si apre per M5s sembra essere un periodo nero, dove Dinon riesce a dare una svolta al gruppo e pare avvicinarsi a una crisi. Ma la notizia positiva per i grillini (forse la potremmo definire confortante) è la discesa degli alleati del Pd, che si fermano al 19,5%. Quello che quindi sembra un declino non riguarda soltanto una delle forze di maggioranza.: calaDiIl MoVimento 5 stelle diDicalanell’ultimo, attestandosi intorno al 16,3% con un calo di 0,2 punti percentuali.gli alleati di governo del Partito Democratico, però, ...

