Sondaggi | partiti di governo poco sotto al 43 Il centrodestra va oltre il 49 | ma l’unico

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La “traiettoria ampia” dell’alleanza Pd-M5s auspicata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe aver bisogno di parecchio tempo. Secondo ilo settimanale di Index Research per PiazzaPulita, infatti, un’eventuale coalizione composta dall’attuale maggioranza dinon supererebbe il 43 per cento dei voti. Il distacco dal– alleanza molto meno eterogenea almeno sulla carta – sarebbe consistente ma non incolmabile soprattutto con l’attività di campagna elettorale: 6 punti. Distanza che tuttavia crescerebbe se si togliesse il 5 per cento con cui è accreditata Italia Viva, che continua a ribadire di rifiutare qualsiasi alleanza strategica con il M5s. Ragionamenti che peraltro in questo momento sono solo fantasia visto che il primo esperimento di “alleanza civica” tra democratici e Cinquestelle è ...

