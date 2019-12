Sondaggi elettorali EMG | arretrano PD | M5S e Forza Italia

termometropolitico

(Di venerdì 6 dicembre 2019)EMG,PD, M5S eEMG non presentano sconvolgimenti nelle intenzioni di voto di questa settimana, ma alcuni trend sono chiari. I principali partiti di governo sono in calo, sia il PD che il Movimento 5 Stelle scendono entrambi del 0,2%, andando rispettivamente al 19,5% e al 16,3%. Nonostante le indagini resisteViva al 5,3%. Al contrario sono in aumento i più grandi partiti di opposizione. La Lega del 0,1% al 32,5%, mentre Fratelli d’guadagna due decimi e supera il 10%. Fa eccezione, che perde il 0,4%, scendendo al 6,9%. A sinistra calano sia La Sinistra che i Verdi. La prima perde due decimi, e va all’1,8%, mentre i secondo lasciano un decimo sul terreno e scendono all’1,2%. Azione di Calenda guadagna un buon 0,8% crescendo all’1,8% e supera +Europa che perde ...

La7tv : #omnibus @lorepregliasco presenta la #supermedia dei #sondaggi elettorali della settimana in corso. Sostanziale sta… - LegaSalvini : ??SONDAGGI ELETTORALI, LA LEGA È L’UNICO PARTITO IN CRESCITA QUESTA SETTIMANA - TorciaPolitica : RT @La7tv: #omnibus @lorepregliasco presenta la #supermedia dei #sondaggi elettorali della settimana in corso. Sostanziale stabilità tra i… -