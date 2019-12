Sky Sport | a Udine Lozano e Llorente in attacco | Elmas a destra al posto di Callejon

ilnapolista

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Mertens ha smaltito la febbre ma probabilmente partirà da titolare direttamente in Champions. Secondo Skyinfatti Ancelotti l’attaccante belga potrebbe cominciare il match di domani con l’se in panchina, confavorito per giocare dal 1′ al fianco di. Aprovatoaldi, che così sarebbe alla terza esclusione di fila, con Insigne a sinistra e la coppia Zielinski-Fabian Ruiz in mediana. In difesa il dubbio è Koulibaly: la leggera contusione alla spalla pare superata, oggi è tornato a lavorare col gruppo e proverà fino all’ultimo. In caso di forfait, spazio a Luperto, in vantaggio su Maksimovic per far coppia con Manolas. Aintoccabile Di Lorenzo, a sinistra giocherà Mario Rui. L'articolo Sky: ainaldiilNapolista.

