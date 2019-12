calciomercato.napoli

(Di venerdì 6 dicembre 2019)vicinissima con lo, per Sky è a un passo dalla terza esclusione consecutiva L’ennesima esclusione, la terza. Quella che si profila pernon è soltanto l’ennesima partita in cui lopartirò dalla panchina, ma anche e soprattutto unache a questo punto diverrebbe definitiva. Pochi minuti fa Sky Sport, in diretta da Castel Volturno, ha parlato delle ultimissime in vista del matchl’Udinese. Secondo quanto filtra dall’ultimo allenamento sembrerebbe proprio che il numero 7 del Napoli possa tornare nuovamente in panchina. Il rapporto con il Napoli èarrivato ai minimi termini e in questo caso non si può escludere nessuno scenario. Nemmeno quello di un’eventuale partenza anzitempo per il mese di gennaio. Anche Mertens potrebbe partire dalla panchina Nel frattempo, sempre secondo quanto riferito ...

CalcioMercatoNA : SKY - #Callejon escluso contro l'Udinese: con lo spagnolo ormai è rottura #Napoli #ForzaNapoliSempre #calciomercato - SiamoPartenopei : Sky - Mertens e Callejon out ad Udine: lo spagnolo verso la terza esclusione di fila - tuttonapoli : Sky - Mertens e Callejon out ad Udine: lo spagnolo verso la terza esclusione di fila -