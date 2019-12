Sisma Albania | i vigili del fuoco italiani | “Mamma e figli morti abbracciati | ricordo

fanpage

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il terremoto indel 26 novembre scorso ha provocato più di 50e migliaia di feriti. A Durazzo sono intervenuti anche i nostridelche hanno scavato tra le macerie nella speranza di trovare sopravvissuti. Il racconto al ritorno in Italia: “Ci hanno ringraziato in tutti i modi: per noi è stata veramente una cosa bellissima anche non avendo potuto aiutarli come avremmo voluto”.

