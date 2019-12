Shock Inter | ex bandiera travolge un motociclista | l’uomo è in gravi condizioni NOME e

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Grande paura per un ex calciatore dell’coinvolto in un incidente stradale, l’episodio si è verificato a Como. Lo scontro ha riguardato Ivan Ramiro Cordoba, grande protagonista con la maglia nerazzurra e considerato come uno dei miglioripreti del suo ruolo, ovvero il difensore. Nel dettaglio il colombiano era alla guida del suo Suv quando si è scontrato con unndolo, all’altezza di piazzale Camerlata, il 57enne è stato subito trasportato in ospedale e sarebbe inma non sembrerebbe rischiare la vita. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da accertare ma secondo le ultime ricostruzioni sembra che Cordoba stesse svoltando e non si sia accorto del. Il dirigente si è subito fermato per prestare soccorso, per Cordoba non ci sarebbe alcun problema fisico ma solo un forteper lo spavento causato ...

