Serie B | Cittadella-Salernitana | appuntamento su DAZN

calcioefinanza

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il calendario della 15esima giornata diB propone una sfida tra due formazioni che stanno vivendo momenti decisamente differenti. Ilpadrone di casa ospita la: per i veneti il periodo attuale è uno dei migliori, caratterizzato da un’imbattibilità che dura da sei gare (4 pareggi e 2 vittorie), dove a mettersi in … L'articoloB,su

UnoTvnews : Serie B sfida a Cittadella per risalire in classifica. Salarnitana in campo domani - Mediagol : #Video #SerieB, da Cittadella-Salernitana a Spezia-Livorno: tutte le gare thrilling della 15ª giornata - ErnestoRocco1 : Serie B: #Salernitana di scena sabato in trasferta #Cittadella #ProbabiliFormazioni -