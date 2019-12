Senzatetto morto a Tortona | ucciso dal freddo

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Undi, comune in provincia di Alessandria, in Piemonte, è stato ritrovatodavanti alla stazione. In base alle prime informazioni rivelate dal 118, accorso immediatamente sul posto dopo la segnalazione, ad uccidere l’uomo senza fissa dimora sarebbe stato il. Il ritrovamente è stato effettuato nella mattina di oggi, venerdì 6 Dicembre 2019. Le temperature durante la notte, infatti, iniziano a farsi molto rigide e scendono sotto lo zero. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la polizia ferroviaria, chiamati per effettuare tutti i rilievi del caso.Nelle scorse ore una tragedia simile è avvenuta anche nei pressi di Molino Dorino, alla periferia di Milano, dove un clochard è stato trovato, probabilmente sempre a causa delle basse temperature. L’uomo si trovava sulla carrozzina coperto da un piumone. ...

