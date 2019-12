Se il Napoli si riprende | Ancelotti troverà Ibrahimovic sotto l’albero

ilnapolista

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La domanda principe che si rincorre rincorre da circa un mese è: che cosa succede al? Bene o male, almeno nella scansione degli avvenimenti, una risposta si riesce a offrirla. Ovviamente è più difficile risalire alle motivazioni che hanno portato all’attuale situazione. Cioè a una squadra che è scivolata a otto punti dal quarto posto; una società che invia le multe ai calciatori e si riserva ulteriori azioni disciplinari; l’allenatore che all’indomani di un’altra partitaccia ha convocato un confronto diretto con i propri giocatori e ha poi optato per quel ritiro che non aveva avallato un mese prima. La situazione delgli occhi di tutti. La squadra non vince da Salisburgo: 23 ottobre. Otto partite senza successi. Qualificazione alla Champions lontana otto punti. Mentre l’approdo agli ottavi è più a portata di mano. Aurelio De ...

