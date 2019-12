Sci alpino | super-G Beaver Creek 2019 | prima vittoria di Marco Odermatt Decimo posto per

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019)si sblocca ae conquista la suain Coppa del Mondo. Lo svizzero, considerato da sempre uno dei più grandi talenti del “Circo Bianco”, si è imnel-G odierno con il tempo di 1’10”90. Una prova davvero eccezionale quella dell’elvetico, rimasto in pista clamorosamente nella parte, per poi scatenarsi nella parte centrale e finale, facendo la differenza rispetto a tutti gli avversari. Grandi rimpianti per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, secondo a 10 centesimi da, ma autore di un errore, che gli ha fatto perdere tantissima velocità nel finale, quando sembrava ormai certa la sua. Ancora sul podio Matthias Mayer, primo a Lake Louise, oggi terzo a 14 centesimi dalla vetta della classifica. Un-G molto tecnico e adatto ai gigantisti, come dimostra il quartodi Alexis Pinturault, ...

Matt_Orlandi : LIVE Discesa libera #LakeLouise 2019, diretta e classifica in tempo reale #sci alpino femminile: inizio ore 20.30… - BRBGML_baba : RT @RSIsport: ??????Primo trionfo in CdM per Marco Odermatt, che vince nel super G di Beaver Creek! - RSIsport : ??????Primo trionfo in CdM per Marco Odermatt, che vince nel super G di Beaver Creek! -