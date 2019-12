oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019)ce l’ha insegnato a Pyeongchang 2018: bisogna sempre fare i conti con lei, anche se parte con pettorali alti e non viene quasi mai inserita nel novero delle favorite. La ceca, infatti, ha sorpreso tutti e ha vinto la primalibera di, Canada, valevole per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci. Un successo storico sia per lei, dato che non era nemmeno mai salita sul podio in carriera (ricordiamo che la nativa di Praga arriva dallo snowboard) sia per la Repubblica Ceca, che non aveva mai conquistato una vittoria al femminile. La gara, rinviata di un’ora e mezza rispetto all’orario inizialmente previsto per colpa di una fitta nevicata, si è disputata accorciata e in condizioni complicate, con visibilità non perfetta e precipitazioni costanti. La tracciatura sulla Men’s Olympic Downhill ha alternato tratti veloci e curve da non ...

aquila1968 : Primo successo e primo podio in Coppa del Mondo per la fuoriclasse dello snowboard ma anche dello sci alpino visto… - OA_Sport : #Sci alpino, Sofia #Goggia sesta nella discesa di Lake Louise. Ester #Ledecka fa la storia, nona Nicol #Delago - RSIsport : ??????Sfiora il primo successo in carriera Corinne Suter, beffata solo dall'improbabile vincitrice @LedeckaEster. 15a… -