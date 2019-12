Sci alpino | le pagelle delle gare di oggi 6 dicembre | Ledecka show | manca l’acuto di

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019)venerdì 6si sono disputati il superG maschile di Beaver Creek e la discesa libera femminile di Lake Louise, prove valide per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci. Di seguito ledegli atleti di riferimento. CLICCA QUI PER LA CRONACA DEL SUPERG MASCHILE CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA DISCESA FEMMINILE DISCESA LIBERA FEMMINILE LAKE LOUISE: ESTER LEDCKA: 10. Siamo di fronte a un vero e proprio fenomeno. La Regina indiscussa dello snowboard aveva compiuto un miracolo sportivo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang vincendo l’oro sia sulla tavola che nel superG di sciha conquistato la prima vittoria in Coppa del Mondo dopo aver infilato 17 successi nella massima competizione itinerante di snowboard. La ceca è scesa col pettorale 26 e ha stupito tutti da vera fuoriclasse. CORINE SUTER: 9. La svizzera ha accarezzato a lungo il sogno della prima ...

