oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ladi, prova valida per la Coppa del Mondo-2020 di sci, si correrà regolarmente nonostante la fittache si è abbattuta sulla località canadese: lo start della gara è previsto alle ore 20.30 italiane come da programma originario ma lasarà. Il cancelletto dinon sarà posto in cima alla pista e dunque assisteremo a unapiù breve del previsto: 7 porte e 4 curve in meno, si scatterà dal cancelletto del SuperG maschile. Questo stravolgimento forzato dalle avverse condizioni meteo rimescolerà sicuramente le carte in tavola e renderà la competizione più incerta. L’Italia si affida a Sofia Goggia, la Campionessa Olimpica vuole debuttare alla grande in questa stagione nella sua specialità prediletta ma è attesa da una concorrenza spietata capitatanata dalla statunitense Mikaela Shiffrin, dalla slovena ...

AlpiFisi : Seconda giornata di competizioni a Santa Caterina per il circuito FIS Cittadini. Oggi prova di slalom gigante con i… - OA_Sport : Sci alpino, Discesa femminile Lake Louise 2019: partenza abbassata per la forte nevicata, start alle 20.30 - inLOMBARDIA : A SCIARE IN TRENO! 30 km di piste per lo sci alpino che si snodano fino ad un'altezza di 2.000 metri, nella ski are… -