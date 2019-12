Sci alpino | Discesa Beaver Creek 2019 | orario d’inizio e come vederlo in tv

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sabato 7 dicembre si disputerà lamaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo-2020 di sci. Gli uomini-jet si presenteranno nuovamente al cancelletto di partenza della pista statunitense per la seconda gara del weekend dopo il superG che ha aperto l’intenso fine settimana sulla mitica pista Birds of Prey che da sempre regala grandi emozioni vista la sua proverbiale difficoltà. Si tratta della secondadella stagione dopo quella disputata settimana scorsa a Lake Louise e si preannuncia uno spettacolo imperdibile con un’appetibile lotta per la vittoria tra i big della velocità pura. L’Italia si affida Dominik Paris che, dopo il secondo posto conquistato in terra canadese, andrà a caccia del primo successo di quest’annata agonistica anche perché l’altoatesino ha in cuor suo qualche velleità di Coppa del Mondo ...

LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo 20 su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: - AostaNews24 : Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile - Contributi dalla Regione per lo svolgimento di due gare a La Thuile - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, SuperG Beaver Creek 2019 in DIRETTA: doppia missione per Dominik #Paris in Colorado. Occhio a… -