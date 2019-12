Sardine | sinistra e antifascismo “Si parla di Salvini | non di De Luca” VIDEO

Sardine - scatta la passione tra Mattia Santori e Lilli Gruber a Otto e Mezzo : dove precipita la sinistra : Scoppia la passione scaccia-voti a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber su La7. Una passionaccia che corre sull'asse che va proprio dalla conduttrice al leader delle Sardine, Mattia Santori, ormai onnipresente in tv a supercazzolare contro Matteo Salvini senza riuscire a proporre - mai e poi m

Sardine - raduni nel mondo e analisi sui giornali stranieri. “Modello da emulare oltre l’Italia per vincere dove la sinistra ha fallito” : Sardine di Francia, di Belgio e di Spagna a raccolta ripartendo dalla Costituzione. Perché loro “Non si Lega(no)” e “non abboccano”. Finiscono in editoriali e approfondimenti dall’Olanda agli Stati Uniti, ormai identificate come movimento anti-Salvini – nato e cresciuto sui social – per fermare l’onda populista. Che può vincere, in Italia e oltre, dove la sinistra progressista ha fallito, arginando ...

Cara sinistra - le Sardine ce l’hanno soprattutto con te : È sempre bello quando migliaia di cittadini scendono in piazza per la politica. Lo è quando a convocarli è Matteo Salvini, come è accaduto spesso negli ultimi mesi. E lo è quando a manifestare sono gli antisalviniani, come in realtà successo assai più raramente. E non è giusto, a mio avviso, neanche accusare le cosiddette “sardine” di non aver formulato alcuna proposta politica. Dopo mesi, anni, in cui il fronte anti-populista è apparso ...

Giorgia Meloni - chi c'è dietro gli insulti delle Sardine : la pista che porta fino a un sindaco di sinistra : Grossa sorpresa sulle sardine. Il gruppo Facebook L'Arcipelago delle sardine che sta raggruppando fan, simpatizzanti e attivisti del movimento anti-Salvini nato sul Crescentone di Piazza Maggiore a Bologna tre settimane fa ha preso di mira ultimamente anche Giorgia Meloni. In nome dell'anti-sovranis

La sinistra e le Sardine spiegate da Makkox : In esclusiva ogni settimana sull'Espresso la strisica dedicata all'attualità dalla matita di Marco D'Ambrosio Matteo Salvini, i neofascisti e quell'incontro con Liliana Segre" Davanti al caso Ilva, ecco cosa fa la politica" La geniale idea di Matteo Renzi per vincere le elezioni" Matteo Renzi e quel problema nel casting di Italia Viva" Perché Makkox proprio non lo sa disegnare Nicola Zingaretti "

Sardine - la piddina Chiara Gribaudo : "Cosa rappresenta la piazza" - la prova che la sinistra non vincerà mai : Soltanto ieri, domenica 24 novembre, un sondaggio secondo il quale le cosiddette Sardine potrebbero valere fino al 15% alle urne. Sondaggio che, come spieghiamo qui, è in verità l'ennesima bocciatura per il Pd. E per comprendere la vocazione alla sconfitta e la miopia dei democratici, basta sentire

Sardine - contro di loro scendono in campo i pinguini. L'ultima mossa sovranista : "Smaschereremo la sinistra" : Tremate, Sardine. «Pochi giorni e siamo già a un passo dai centomila "pinguini" sui social. Presto, chiusa questa prima fase, ci saranno le piazze, e - vedrete - saranno "scomode" per la sinistra e le sue ipocrite controfigure...». Il counter su Facebook cresce di ora in ora: alla chiusura dell' edi

Sardine - Giorgia Meloni : "Sono la sinistra del Pd che manifesta senza bandiere perché se ne vergogna" : Giorgia Meloni ha il coraggio di affermare con forza quello che probabilmente tutti pensano e nessuno dice sul movimento di protesta "apolitico" delle Sardine. La presidente di Fratelli d'Italia, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, riporta le parole del leader delle Sardine Mattia Santori

Sardine - Romano Prodi contro Giorgia Meloni : "Forse non le sono bastate". Tutto l'imbarazzo della sinistra : "Non conoscono nessuno degli ideatori". Romano Prodi, un po' imbarazzato, deve smentire le accuse lanciategli da più parti di essere "il manovratore" delle Sardine, il movimento anti-Salvini nato una settimana fa in piazza Maggiore, nella "sua" Bologna. Ultima a sospettare del professore è stata Gio

Matteo Salvini sfida le Sardine : "Un problema per la sinistra - non per me. Sapete che libro sto leggendo?" : "È la sinistra che deve avere paura delle sardine". Matteo Salvini si dice tranquillo e per nulla preoccupato dalle manifestazioni di piazza iniziate una settimana fa a Bologna, proseguite in tutta Italia e ora dotate anche di una sorta di manifesto programmatico. "Per me sono uno stimolo e li aspet

No - le Sardine non partoriranno il nuovo messia della sinistra : La manifestazione delle “sardine” a Modena il 18 novembre (foto: Piero Cruciatti/LaPresse) “Cari populisti, lo avete capito. La festa è finita”. Attacca così il “manifesto” delle “6000 sardine” pubblicato ieri su Facebook. Il primo punto è proprio questo: gli anticorpi funzionano. Quando tutto, o molto, sembra perso, in questo paese, succede qualcosa. Una scossa, una reazione. Anzi, una rottura: “Per troppo tempo avete tirato la ...

I leader delle Sardine : “Siamo il principale nemico di Salvini”. Formigli : “Siete di sinistra?”.”Sì. M5s? Innovativi ma populisti” : I tre leader delle Sardine di Bologna, Ferrara e Parma, rispettivamente Mattia Santori, Lorenzo Donnoli e Joy Temiloluwa Olayanju, sono stati ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7. Il giornalista e conduttore ha mostrato loro un sondaggio secondo cui le proteste di piazza di questi giorni sarebbero la massima espressione di opposizione alla politica salviniana. E Santori ha confermato: “Siamo il principale nemico di ...

Pd - Corallo alle Sardine : “State attenti a non farvi fagocitare dai capetti di centrosinistra” : “Il movimento delle ‘Sardine’? Ci sono pezzi del Pd che scendono in piazza con loro, cioè si va in piazza per manifestare mentre si è al governo. Le Sardine giustamente scendono in piazza e dicono: ‘Noi siamo qui’. C’è voglia di ritornare nei luoghi della sinistra. Ma prima che questo movimento si estingua come tutti gli altri che abbiamo visto in passato, per esempio il Popolo Viola, cerchiamo di veicolarlo ...

Sardine - continua la mobilitazione da Rimini a Firenze. Salvini : «La prossima vado con loro». Boccia : «Anima della sinistra per strada» : Non accenna a fermarsi il movimento delle "Sardine" che dopo Bologna e Modena si mobilitano anche a Reggio Emilia con un flash mob dal titolo "Non si Lega" in programma per sabato...