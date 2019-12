Sardine | a Trento nuotano in oltre 3 mila | inondate sette piazze per il flash mob Ci

open.online

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Lesbarcano a: piazza Duomo si sta trasformando «in un mare accogliente, colorato, inclusivo, vivace e rispettoso per dimostrare a tutti che anche la nostra città non abbocca». Al momento i manifestanti sarebbero già 3Facebook Almeno 3Per Lorenzo Lanfranco, uno degli organizzatori, «questa piazza é una bellissima prova di partecipazione, che é uno dei nostri principi fondamentali. Poi c’é il rispetto, quello che troppo spesso vediamo essere assente in certa politica. Noi siamo contro l’odio e contro chi al dialogo contrappone violenza fisica e verbale. E qui, in qualche modo, stiamo facendo politica».Facebook Lo slogan ufficiale è «Il Trentino non abbocca». Contro il sovranismo e le politiche promosse dal leader della Lega Matteo Salvini, le– senza simboli né ...

