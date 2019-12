Sant’Anastasia | arrestato il sindaco per corruzione

newsmondo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ildi Sant’Anastasia è statoper. Insieme a lui sono finiti in manette un consigliere comunale e il segretario generale. SANT’ANASTASIO (NAPOLI) – E’ statoildi Sant’Anastasia per. Il mandato di custodia cautelare è stato emesso nella mattinata di venerdì 6 dicembre 2019 con il primo cittadino finito in manette insieme ad un consigliere comunali e il segretario generale. Le indagini sono scattate nei mesi scorsi e si sono conclusi oggi. Nelle prossime ore previsti gli interrogatori di garanzia per cercare di ricostruire meglio la vicenda e individuare le responsabilità dei singoli individui coinvolti nell’inchiesta. Le indagini Le indagini sono scattate nel mese di febbraio quando è la Procura ha ordinato il sequestro della società che organizzava i concorsi pubblici. Secondo ...

ClaudioZavatti1 : RT @serebellardinel: E' stato arrestato Sindaco #Abete Sant'Anastasia, insieme al Consigliere e Segretario Comunale accusati di associazio… - larampait : Sant'Anastasia. #Concorsipubblici truccati, arrestato sindaco - ConcasRita : RT @serebellardinel: E' stato arrestato Sindaco #Abete Sant'Anastasia, insieme al Consigliere e Segretario Comunale accusati di associazio… -