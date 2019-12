Sandro Abate caterpillar in trasferta | battuto anche l’Arzignano

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Imbattibile, misurata all’occorrenza, all’occasione spavalda, precisa e chirurgica. Lanon si ferma più e al PalaTezze di Arzignano miete un’altra vittima. Troppo forte e quadrata la squadra di Batista, troppo molle e disordinataa cui non frutta nela buona volontà dei primissimi minuti. Ci prova la squadra di casa a prendere le misure e dettare i tempi del gioco ma finisce ben presto per scollarsi. Menzeguez, un autogol di Panarotto e ancora Abdala fissano il punteggio sul 3-0 alla fine del primo tempo. Nella ripresa si entra in modalità gestione controllata. Batista apre alle rotazioni e concede minutiai giovanissimi Amirante e Iandolo, all’esordio assoluto in Serie A. Poco basta per ottimizzare le energie ed ottenere il massimo del risultato; il quarto gol di Mello per il 4-0 finale. E’ la sesta ...

