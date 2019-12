San Leucio del Sannio pensa al Natale con un occhio alla prevenzione oncologica

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSandel(Bn)-in Rosa, tra la magia del. Presentate questa mattina nel suggestivo scenario di palazzo Zamparelli nel comune sannita le iniziative che dal 13 dicembre fino al 15 dello stesso mese allieteranno Sandelper le imminenti festività natalizie. Un albero diparticolare, dedicatosi accenderà il prossimo 13 dicembre, poi spazio ad un Convegno medico inerente sempre laper il tumore al seno e l’arrivo domenica 15 dicembre di Babbo. Conferenza stampa questa mattina del sindaco Nascenzio Ianance a palazzo Zamparelli per presentare le iniziative: “Faremo un albero per la, con circa 2000 quadratini ricamati a mano e ora li stiamo assemblando per ...

