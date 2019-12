Salvini | Meloni e Berlusconi hanno trovato un accordo sui candidati alle Regionali

agi

(Di venerdì 6 dicembre 2019) "C'è crescente preoccupazione per il liquefarsi della maggioranza di governo, che però propone una manovra disastrosa a base di tasse e manette". È quanto si legge in un comunicato congiunto di Matteo, GiorgiaSilvio, diffuso al termine di un vertice ad Arcore. "Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia rappresentano la coalizione di centro-destra che è largamente in testa in tutti i sondaggi e governa la maggioranza delle Regioni, sentono il dovere di difendere gli interessi degli italiani e vogliono riportare alla guida del Paese il buon governo. Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia stanno facendo in Parlamento un'opposizione dura e le elezionidel 2020 confermeranno che le sinistre e il Movimento Cinquestelle non godono più della fiducia degli italiani. Con grande spirito di coesione e di collaborazione, dopo un lungo e ...

maumartina : Detto e ridetto. Il vero obiettivo di Salvini, Meloni e soci è l’uscita dell’Italia dall’#Euro. Almeno Borghi ogni tanto dice la verità. - MatteoRichetti : Frecciarossa 9528, direzione Termini: “le devo delle scuse, avevate ragione lei e Calenda. Questo Governo è una ver… - fattoquotidiano : La7, il ministro Boccia canta ‘Bella Ciao’ e commenta le critiche di Meloni e Salvini: “Questa canzone dà fastidio… -