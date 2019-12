Salvini controdenuncia Carola Rackete | «Viziatella e di sinistra Vedremo se c’è un

open.online

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Dopo cheha denunciato l’ex capo del Viminale, Matteo, per «istigazione a delinquere e diffamazione», l’ex ministro ha risposto con una querela. In diretta sulla sua pagina Facebook il leader della Lega ha annunciato che presenterà una denuncia contro la capitana della Sea Watch: «ce l’ha con me. Chi è sotto indagine: lei che ha speronato i militari italiani? No, Matteo, lei è la parte offesa». Mi è arrivata la denuncia diper “istigazione a delinquere e diffamazione”..!!

