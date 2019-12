Salvini controdenuncia Carola | Porto in tribunale la signorina

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Serena Pizzi L'eroina della sinistra denuncia il leader della Lega: "Istiga a delinquere".: "Hai speronato una motovedetta" La "regina" di sinistra e radical chic è tornata a colpire.Rackete, la capitana della Sea Watch 3, dopo aver speronato quest'estate una motovedetta della Guardia costiera per far entrare illegalmente una cinquantina di immigrati in Italia e dopo aver messo sotto osservazione l'operato di Matteo, si butta nel campo delle denunce. L'ex titolare del Viminale, infatti, tramite una diretta Facebook ha fatto sapere che la ragazzina dai grossi deadlocks lo ha denunciato per "istigazione a delinquere e diffamazione". "Ecco la denuncia che ha aperto la mia giornata - dice il leader del Carroccio durante la diretta social - istigazione a delinque e diffamazione,Rackete ce l'ha con me. L'eroina della sinistra che ha speronato la ...

