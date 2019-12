Salvini | “Basta Nutella | ci sono dentro le nocciole turche”

ilfogliettone

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Le abitudini alimentari del leader della Lega, ampiamente sbandierate sui social network, aprono una nuova polemica. Durante un comizio a Ravenna, Matteodialogando con una signora dal palco ha rinnegato la, dopo essersi fatto immortalare mentre la mangiava. "Non ho freddo, mangio pane, salame e due sardine e sto anche meglio". Al suggerimento di mangiare, il leader della Lega ha risposta così: "Lano, sa che ho cambiato? Perché ho scoperto che lausaturche e io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani, aiutare gli agricoltori italiani, perché ce ne è bisogno".La sua frase è diventata virale e nonmancate le repliche. Immediato l'attacco di Matteo Renzi, che scrive su tweeter: "Nei giorni di Ilva, Alitalia, legge di bilancio, summit Nato, il senatore Matteoattacca la". La Ferrero non ha mai ...

AndreaOrlandosp : Basta con le polemiche,il nostro avversario è Salvini. Tutti insieme per difendere il pianeta ce lo chiedono i giov… - marattin : Salvini sui social non è invincibile. Il video in cui si smontano le sue balle sul Mes ha più visualizzazioni (163… - MediasetTgcom24 : Salvini: 'Basta Nutella, ci sono le nocciole turche: io scelgo italiano' #matteosalvini -