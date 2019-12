Salute | accordo ENEA-ITEL per sistemi di protonterapia innovativi

meteoweb.eu

Giovedì 12 dicembre il presidente di ENEA Federico Testa e il presidente della Srl Leonardo Diaferia sigleranno un protocollo d'intesa per rafforzare la collaborazione fra l'Agenzia e la controllata di Leonardo, LinearBeam, finalizzato alla valorizzazione industriale delle competenze tecnologiche e scientifiche delle due parti nella realizzazione del primo acceleratore lineare di protoni per la cura delle neoplasie. L'evento si svolgerà alle ore 11.30 presso gli stabilimenti della Leonardo Telecomunicazioni a Ruvo di Puglia (Bari) con la partecipazione di autorità e rappresentanti di istituzioni e del mondo economico e accademico.

