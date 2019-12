Salerno Pulita | proclamato stato di agitazione lavoratori

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutilodiper idi. E’ questo l’esito dell’assemblea che si è tenuta alla presenza di circa 300 persone per discutere delle prospettive occupazionali. Nel corso dell’incontro è stata espressa grande preoccupazione, in quanto ancora oggi dal Comune dinon è arrivato alcun invito al confronto, come auspicato dalla Fiadel e dalle altre Organizzazioni Sindacali. Malgrado le rassicurazioni del presidente Sardone, il sindacato incalza: “Serve chiarezza sulla stipula della convenzione con il Comune e sul futuro degli addetti al settore di pulizia e custodia – afferma Angelo Rispoli, segretario Fiadel – Chiediamo la ripresa del confronto con il Comune die l’intervento della prefettura”. Tra le iniziative che verranno messe in atto nell’ambito dellodi, ...

