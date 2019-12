S S C Napoli | il report dell’allenamento di oggi venerdì 6 dicembre 2019

calciomercato.napoli

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Prima seduta interamente con la squadra per Milik, il polacco è finalmente tornato arruolabile. Bene anche K2 Attraverso il proprio sito web, ilha raccontato con un comunicato l’allenamento andato in scena questa mattina sui campi di Castel Volturno. Gli azzurri sono in ritiro da mercoledì sera e stanno cercando di preparare al meglio la partita di domani contro l’Udinese. Oltre ad aver diramato la lista dei convocati per questo match, viene fatta anche una panoramica sulle attuali condizioni dei giocatori infortunati. Buone notizie invece per Kalidou Koulibaly, che ha svolto l’intera seduta assieme ai suoi compagni, lo stesso vale per Arek Milik. Solo personalizzato invece per Allan, Ghoulam e Tonelli. Seduta mattutina per ilal Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese, 15esima giornata di Serie A in programma sabato al ...

