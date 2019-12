Rugby | Champions Cup 2019-2020 | Benetton Treviso | a Lione per ritrovare la strada perduta

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Appuntamento domani pomeriggio alle 14 in Francia per la, alla ricerca della prima vittoria inCup quest’anno. Ma, soprattutto, i biancoverdi devonoil cinismo e la capacità di gestire gli 80 minuti dopo le ultime, dolorose, sconfitte. Il ko subito in rimonta con Cardiff lo scorso weekend, ma anche il ko con Northampton nel secondo turno della Coppa Europa chiedono vendetta e i ragazzi di Kieran Crowley devono dimostrare di avere le qualità tecniche e mentali per battersi ai più alti livelli. Il XV scelto dallo staff tecnico biancoverde vede una linea dei trequarti con Luca Sperandio ad estremo coadiuvato nel triangolo allargato dalle ali Angelo Esposito e Leonardo Sarto. I centri saranno Tommaso Benvenuti e capitan Alberto Sgarbi. Apertura affidata ad Antonio Rizzi e mediana a Tito Tebaldi. Nel pacchetto di mischia la prima linea sarà composta ...

