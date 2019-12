Rugby | Challenge Cup 2019-2020 | Zebre all’assalto di Brive | Calvisano sfida i Tigers

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sabato impegnativo per le italiane che partecipano allaCup, con unafrancese per le, mentreva in casa delle leggende – in crisi – Leicester. Doppio appuntamento alle ore 16.00, con i bianconeri che giocheranno a– per l’impraticabilità del Lanfranchi di Parma – mentre i campioni d’Italia saranno impegnati in Inghilterra. Learrivano dall’entusiasmante vittoria di Newport e controvorranno confermare i passi avanti visti in Pro 14. La formazione francese, invece, è reduce da una preziosa vittoria contro lo Stade Français nel massimo campionato transalpino Top14, ma ha chiuso la sua ultima partita in coppa europea senza segnare punti, annichilita 0 a 36 dai Bristol Bears di fronte dal proprio pubblico. Rispetto alla formazione in campo sabato scorso a Newport, sono dieci i cambi nel XV ...

