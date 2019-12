Roma | Mkhitaryan | «Partita interessante Sto sempre meglio»

calcionews24

L'esterno della Roma, torna dal primo minuto nell'importantissima gara contro l'Inter: ecco le sue parole prima del match. Henrikh Mkhitaryan torna in campo dal primo minuto dopo l'infortunio. Ecco le sue parole a Roma TV prima della gara contro l'Inter. «Sarà una partita difficile, speriamo in un risultato positivo. Sto bene, la condizione cresce dopo giorno. Spero di essere pronto per i 90 minuti. Il segreto per vincere queste partite? Ce lo dirà il campo. Siamo preparati a diversi scenari».

